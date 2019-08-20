«Насмотрелся порнороликов и хотел видеть все вживую»: подросток заставлял детей заняться сексом со своей сестрой

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Фигурантом уголовного дела стал подросток из Берестовицкого района. Его подозревают в понуждении к действиям сексуального характера в отношении заведомо несовершеннолетних.

Согласно материалам следствия, инцидент произошел в начале августа 2019-го.

- Несовершеннолетний режиссер-постановщик отвел свою сводную сестру и несколько малолетних мальчиков подальше от дома. Там путем запугивания убедил их попытаться совершить действия сексуального характера. Сам он никакого участия в процессе не принимал, а наблюдал за происходящим со стороны, - делятся подробностями в УВД Гродненского облисполкома.

Позже об этом стало известно матери детей. Она услышала разговор, из которого узнала, что с ее дочери снимали трусики. Женщина заявила об этом в милицию. Подробности этого происшествия выяснились, когда в дело вмешались правоохранители. Оказалось, в грязном деле замешан старший сын.

- При беседе он пояснил, что сделал это, потому что насмотрелся порнороликов и хотел видеть все происходящее вживую, - добавляют в милиции.

За понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера может грозить лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.