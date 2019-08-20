Лукашенко: «Положить человека мордой в пол, поломать несколько ребер - вообще недопустимо в практике силовиков»

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Александр Лукашенко выразил недовольство работой правоохранительной системы. Например, президента возмущают неадекватные силовые методы работы, несоизмеримые с ситуацией.

- Видите ли, вершители судеб! Ворвавшись в дом при детях, беременных женах, положить человека мордой в пол, как у вас принято говорить, заломить руки, поломать несколько ребер, и сотрясение мозга - это как минимум. Это безмозглые люди, которым также не место в правоохранительной системе. Что вообще недопустимо в практике силовиков: появляется новая «форма» работы - прямое давление на участников уголовного процесса. Даже к судьям подъезжают и начинают на них накатывать: да мы с вами, да мы вас будем прессовать, наклонять, - цитирует belta.by Лукашенко.

Он также отметил, что его о таких фактах просто информируют, но меры воздействия к таким сотрудникам правоохранительных органов не применяются. Чтобы в будущем не допустить таких ситуаций, президент потребовал выявить причины, вследствие которых подобное поведение становится возможным. Также он потребовал не допускать нарушения прав граждан.

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