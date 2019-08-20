Лукашенко: «Фальсификация в ходе расследования уголовных дел такова, что лучше бы вы не возбуждали эти уголовные дела»

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Указывая на недостатки в работе правоохранительных органов, Александр Лукашенко привел в пример дело главного инженера Минского завода колесных тягачей Андрея Головача. Напомним, он больше 4 лет провел в СИЗО, а суд оправдал его четыре раза.

- Недавний пример (он активно обсуждался в СМИ, но я не хочу мусолить его) - это дело главного инженера Минского завода колесных тягачей. Я не так однозначно оцениваю его, как в обществе и даже как в суде. Но об этом мы поговорим отдельно. Это очень хороший и яркий пример вашей работы как по сути, так и по форме, в частности, милиции, - заявил Лукашенко.

Президент отметил, что поступают обращения граждан о недостатках в работе милиции, следственных органов и даже прокуратуры. Люди жалуются, что у правоохранительных органов на первом месте цифры, измеряющие эффективность работы, а не жизнь человека.

- Притом фальсификация в ходе расследования уголовных дел такова, что лучше бы вы не возбуждали эти уголовные дела. Некоторые в погонах прибурели и оборзели до того, что они не просто не должны их носить - эти люди должны быть изъяты из нашего общества в первую очередь, прежде чем те, дела которых они расследуют, - цитирует главу государства belta.by.

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20 августа Александр Лукашенко провел совещание по вопросу качества работы правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений. Было много критики (читать далее)