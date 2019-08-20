Экспедитор весь день развозил грузы с краденым прокатным велосипедом в машине

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В Ленинском районе Минска прошел суд над 42-летним жителем Барановичей, который украл прокатный велосипед. Как сообщает belta.by, мужчина работает водителем-экспедитором. По служебной необходимости он несколько дней подряд проезжал по Игуменскому проспекту и обратил внимание на стоящий на одном и том же месте велосипед. Мужчина решил, что велосипед никому не нужен, и забросил его в машину. После этого он целый день выполнял свою работу - развозил грузы.

В ООО «Колобайк» при помощи специальной программы отслеживают местонахождение каждого велосипеда. Сотрудники компании видели схему движения исчезнувшего велосипеда, странная траектория их очень удивила.

Покататься на украденном велосипеде мужчина не успел - его остановили сотрудники милиции и нашли велосипед в фургоне. Суд оштрафовал похитителя на 1275 рублей (50 базовых величин).