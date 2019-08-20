2019-08-20T15:40:49+03:00
Общество
КП Беларусь

На мясокомбинате в Витебске четверо украли 10 тонн соды

Каустическую соду завскладом, два товароведа и водитель продавали столичной фирме
Наталья ПАРТОЛИНА
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Четверо работников украли с мясокомбината 10 тонн соды. Фото: КГК.Четверо работников украли с мясокомбината 10 тонн соды. Фото: КГК.
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С января 2018 по май 2019 года четверо работников ОАО «Витебский мясокомбинат» - завскладом, два товароведа и водитель – воровали с предприятия гранулированную каустическую соду. Преступную схему раскрыла финансовая милиция.

-Чтобы создать излишки соды для последующей реализации, ее выдавали со склада в меньшем количестве, чем предусматривалось нормами использования для технологических нужд. «Сэкономленная» сода накапливалась на складе, при этом составлялись заявки на ее закупку. Однако после приобретения соду доставляли транспортом мясокомбината не на склад предприятия, а напрямую столичной коммерческой структуре, которой продавали товар за наличный расчет, - рассказали в пресс-службе КГК.

По этой схеме с мясокомбината украли 10 тонн соды на сумму более 25 тыс. рублей., 8 тонн было обнаружено в Минском районе на складских помещениях коммерческой фирмы. Трое должностных лиц ОАО и водитель стали фигурантами уголовного дела.

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