2019-08-20T16:27:22+03:00
Общество
КП Беларусь

Минчанка отвела одиннадцатилетнюю дочку в притон

Сейчас решается вопрос о том, чтобы признать девочку нуждающейся в государственной защите
Алиса МИЕЛОФОН
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Одиннадцатилетнюю девочку нашли в притоне, куда ее привела мать.Одиннадцатилетнюю девочку нашли в притоне, куда ее привела мать.Фото: Оксана БРОВАЧ
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В Октябрьском районе Минска решается вопрос о признании одиннадцатилетней девочки нуждающейся в государственной защите. Историю рассказывает агентство Минск-Новости.

Школьница живет с мамой и бабушкой. Мать регулярно уходит в запои, бабушка же пытается повлиять на нее и присматривает за внучкой. Бабушка обращалась в инспекцию по делам несовершеннолетних, чтобы там помогли образумить дочь, но результатов это не дало.

Однажды бабушке пришлось уехать на несколько дней, и мать девочки привела в дом пьяную компанию. Соседи пожаловались на шум, крики и детский плач в квартире. Когда сотрудники милиции приехали, квартира была пуста. Оказалось, женщина, забрав с собой одиннадцатилетнюю дочь, отправилась в один из притонов. Там их и обнаружили - мать распивала спиртное в компании взрослых, а ребенок тихо плакал в углу комнаты.

Ребенка могут отобрать у матери и передать под опеку бабушке, сообщает агентство со ссылкой на официального представителя Октябрьского РУВД Ульяну Сизову.

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