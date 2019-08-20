2019-08-20T16:25:30+03:00
Общество
КП Беларусь

Белорусский вратарь снимается в телешоу «Дом-2»

Клуб его напутствовал так: «Рви там всех!»
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Евгений Коваленок решил попробовать себя на ТВ. Фото: vk.com/smiavtotransЕвгений Коваленок решил попробовать себя на ТВ. Фото: vk.com/smiavtotrans
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Вратарь команды «СМИавтотранс» из Смолевичей Евгений Коваленок стал участником реалити-шоу «Дом-2» на канале ТНТ.

- Пока команды из Д3 (третий по силе дивизион в Беларуси – Ред.) удивляли нас своими трансферами, у нас взорвалась бомба! Голкипер нашей команды Евгений Коваленок отправился покорять шоу-бизнес и стал участником реалити-шоу «Дом-2» на канале «ТНТ». Сегодня в выпуске был приход Евгения, где участники оставили его на проекте, проголосовав против дважды. Давай «Бимау скас» рви там всех! «СМИавтотранс» с тобой! – говорится в сообщении аккаунта клуба в соцсети ВКонтакте.

Отметим, что большинство игроков Второй лиги, где выступает «СМИавтотранс», футбол совмещают с работой в других сферах.

«Дом-2» — реалити-шоу, продолжение выходившего ранее шоу «Дом», выходящее на российском телеканале ТНТ с 11 мая 2004 года.

«Человек-баян» Виталий Воронко из Минска попал в «Дом-2»

«СМИавтотранс»: «Давай «Бимаўскас» рви там всех!» Фото: vk.com/smiavtotrans

«СМИавтотранс»: «Давай «Бимаўскас» рви там всех!» Фото: vk.com/smiavtotrans

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