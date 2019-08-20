2019-08-20T17:03:18+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Парня, который ночью с топором разгромил гипермаркет в Бресте, отправили на психолого-психиатрическую экспертизу

В момент погрома он был пьян
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фото: скриншот записи с камеры видеонаблюдения, instagram.com/sledcomrb/Фото: скриншот записи с камеры видеонаблюдения, instagram.com/sledcomrb/
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Обвинение в хулиганстве предъявили 18-летнему брестчанину, который с топором ворвался в гипермаркет. Это произошло 17 августа ночью, когда торговый центр был уже закрыт.

Как установило следствие, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения разбил топором стеклопакеты входных дверей ТЦ и проник внутрь.

До момента задержания парень успел пройтись по торговому залу. По пути он крушил витрины и стеклянные двери павильонов сотовой связи, ювелирных изделий, детских игрушек, зоотоваров, косметики. Приложился и к автомобилю, который в рекламных целях выставлен недалеко от входа. Разгромил стекло павильона с живыми цветами, витрины и холодильники в колбасном, рыбном, мясном, хлебном отделах гипермаркета, снес бутылки с полок с алкоголем, разрубил арбузы.

- Следователями проведен осмотр места происшествия. В рамках расследования устанавливается точная сумма ущерба, причиненного организации и арендаторам. Юноше предъявлено обвинение по части 1 статьи 339 (хулиганство) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу, - комментируют в Следственном комитете.

Известно, что на психиатрическом учете молодой человек не состоял. Выяснить, что двигало им в ту ночь, предстоит психолого-психиатрической экспертизе.

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Парень с топором разгромил гипермаркет в Бресте
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