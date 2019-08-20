2019-08-20T17:37:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Отстегну косарь баксов!»: в Лидском районе пьяный бесправник удирал от ГАИ по полю

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела - два месяца назад его уже задерживали за пьяную езду
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Нарушитель спровоцировал погоню по полю. Фото: vk.com/grodnogaiНарушитель спровоцировал погоню по полю. Фото: vk.com/grodnogai
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- Давай договоримся, так получилось, всякое в жизни бывает... Я испугался! Ну выручи, ну пожалуйста, никогда не забуду. Может, откошу так как-нибудь... Косарь баксов отстегну и все, - так нарушитель объяснял свое поведение на дороге и просил его понять и простить.

Пьяного бесправника задержали на дороге в Лидском районе 17 августа. На микроавтобус «Мерседес» инспекторы ГАИ обратили внимание, когда тот ехал им навстречу. Требование об остановке водитель проигнорировал, а когда патрульная машина поехала за ним - стал удирать через поле. После непродолжительной погони он все-таки остановился и был задержан.

Водителем оказался 42-летний местный житель, который в июне 2019 года уже был наказан за управление автомобилем в пьяном виде. Сейчас в отношении него составили 4 административных протокола, сообщает УВД Гродненского облисполкома. Вероятно, этим дело не ограничится: за повторное в течение года нарушение - езду в пьяном виде - могут возбудить уголовное дело, а микроавтобус конфисковать.

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