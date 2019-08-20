2019-08-20T17:59:03+03:00
Общество
КП Беларусь

Верховный суд: «Такие факты были - давление работников Следственного комитета на судей»

В частности, такое было в деле главного инжерера МЗКТ - об этом сказал и президент
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Андрей Головач провел в СИЗО 50 месяцев из-за обвинения в коррупционном преступлении.Андрей Головач провел в СИЗО 50 месяцев из-за обвинения в коррупционном преступлении.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
Изменить размер текста:

Александр Лукашенко 20 августа провел совещание с правоохранителями по вопросам выявления и расследования преступлений. Глава государства раскритиковал некоторые методы работы силовиков. Например, заявил, что ему известно о давлении на участников уголовного процесса. В качестве примера провальной работы Лукашенко привел дело Андрея Головача - главного инженера Минского завода колесных тягачей, который 4 раза был оправдан судом и провел в СИЗО 4 года.

- Даже к судьям подъезжают и начинают на них накатывать: да мы с вами, да мы вас будем прессовать, наклонять, - сказал Лукашенко.

Председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало после совещания у президента подтвердил журналистам, что такое было.

- Такие факты установлены, они были - давление со стороны и работников Следственного комитета на судей с тем, чтобы они постановили не тот приговор, который постановлен. Думаю, что в отношении виновных будут приняты меры, - цитирует Валентина Сукало belta.by.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Все пьяные»: на Витебщине в багажнике авто в мешке лежал труп
Минчанин на Renault приехал из Польши с мечом в багажнике
Грозы не уходят: погода в Беларуси на среду, 21 августа
73-летний вахтер украл со склада старые двигатели весом более 4 тонн
Двое бобруйчан приехали в деревню собирать дикую коноплю, но подрались с местными и загремели в милицию
«Отстегну косарь баксов!»: в Лидском районе пьяный бесправник удирал от ГАИ по полю
Парня, который ночью с топором разгромил гипермаркет в Бресте, отправили на психолого-психиатрическую экспертизу
Белорусский вратарь снимается в телешоу «Дом-2»
Минчанка отвела одиннадцатилетнюю дочку в притон
На мясокомбинате в Витебске четверо украли 10 тонн соды
Экспедитор весь день развозил грузы с краденым прокатным велосипедом в машине
Лукашенко: «Фальсификация в ходе расследования уголовных дел такова, что лучше бы вы не возбуждали эти уголовные дела»
Лукашенко: «Положить человека мордой в пол, поломать несколько ребер - вообще недопустимо в практике силовиков»
«Насмотрелся порнороликов и хотел видеть все вживую»: подросток заставлял детей заняться сексом со своей сестрой
Трактор не уступил дорогу патрульной машине ГАИ в Столинском районе
Россиянин с Дальнего Востока шел в зону отчуждения, но попал к белорусским пограничникам