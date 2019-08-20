Верховный суд: «Такие факты были - давление работников Следственного комитета на судей»

В частности, такое было в деле главного инжерера МЗКТ - об этом сказал и президент

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Александр Лукашенко 20 августа провел совещание с правоохранителями по вопросам выявления и расследования преступлений. Глава государства раскритиковал некоторые методы работы силовиков. Например, заявил, что ему известно о давлении на участников уголовного процесса. В качестве примера провальной работы Лукашенко привел дело Андрея Головача - главного инженера Минского завода колесных тягачей, который 4 раза был оправдан судом и провел в СИЗО 4 года.

- Даже к судьям подъезжают и начинают на них накатывать: да мы с вами, да мы вас будем прессовать, наклонять, - сказал Лукашенко.

Председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало после совещания у президента подтвердил журналистам, что такое было.

- Такие факты установлены, они были - давление со стороны и работников Следственного комитета на судей с тем, чтобы они постановили не тот приговор, который постановлен. Думаю, что в отношении виновных будут приняты меры, - цитирует Валентина Сукало belta.by.