2019-08-20T18:21:57+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Двое бобруйчан приехали в деревню собирать дикую коноплю, но подрались с местными и загремели в милицию

Их подозревают в незаконном обороте наркотиков
Надежда БУТОВИЧ
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Злоумышленники заранее знали, где в деревне растет конопля. Фото: УВД Могилевского облисполкома.Злоумышленники заранее знали, где в деревне растет конопля. Фото: УВД Могилевского облисполкома.
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На днях бобруйские правоохранители задержали двух горожан по подозрению в преступлениях связанными с наркотиками, проинформировали в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.

Сообщается, что в субботу, 17 августа, два друга из Бобруйска, 18 и 19-летний парни, приехали в деревню Лысая Горка, чтобы собрать дикорастущую коноплю.

– Они заранее знали, где произрастает наркосодержащее растение. И успели собрать свыше 3,3 килограмма травы, – пояснили в пресс-службе.

На чужаков, которые ходят на пустыре непонятно зачем с пакетом обратили внимание деревенские жители. Между городскими и местными завязалась потасовка, парни бросили пакет с собранной марихуаной и убежали. А их «противники» позвонили в милицию.

– По приметам злоумышленников задержали на вокзале в райцентре. При себе у одного из молодых людей было около 700 граммов марихуаны. Как показала экспертиза на момент задержания оба были «под наркотиками», – добавили в УВД.

Возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Арестованные работают со следствием. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

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