2019-08-20T18:48:22+03:00
Происшествия
КП Беларусь

73-летний вахтер украл со склада старые двигатели весом более 4 тонн

Подельники думали, что старые моторы принадлежали мужчине
Надежда БУТОВИЧ
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Преступники вынесли со склада 19 тяжеленных двигателей. Фото: ГУВД Мингорисполкома.Преступники вынесли со склада 19 тяжеленных двигателей. Фото: ГУВД Мингорисполкома.
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Один из складов минского предприятия ограбил пожилой мужчина, работающий в организации вахтером, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

На складе хранились старые машинные двигатели, по документам они были записаны, как цветмет и металлолом. Ценность «ненужных» автодвигателей хорошо понимал 73-летний пенсионер.

– Мужчина, следивший за имуществом предприятия решил присвоить эти двигатели, чтобы затем заработать на сдаче вторсырья. Однако самолично утащить со склада тяжелые моторы ему было не под силу. Поэтому вахтер позвал двух помощников: 51 и 45-летнего жителей столицы, – уточнили в пресс-службе.

Когда на территории организации никого не было, преступная троица приступила к «работе». Вместе им удалось вынести со склада 19 движков общим весом свыше четырех тонн. «Железо» они погрузили в машину и вывезли в одну из деревень на Минщине, спрятали в гараже одного из сообщников.

Сейчас вахтер задержан и находится в изоляторе временного содержания. А его пособники говорят, что думали, что вывозят его имущество. Дело передано на правовую оценку.

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