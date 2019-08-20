Грозы не уходят: погода в Беларуси на среду, 21 августа

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Во вторник, 20 августа, большую часть территории Беларуси накрыли ливни и шквалистый ветер. На среду, 21 августа, синоптики предупреждают о схожих погодных условиях. Такая информация размещена на сайте Белгидромета.

Однако дождливый циклон в этот день немного сместится и грозы «уйдут» в северо-западную часть республики. В этих регионах ожидаются дождь и сильные ливни. Ветер при этом будет переменных направлений в среднем 4 - 9 метров в секунду, но при грозах с сильным шквалом: до 15 - 20 метров в секунду.

Что касается температуры, то в ночное время столбик термометра опустится до +14 - +20 градусов тепла, а днем воздух прогреется от +18 (в дождливых северо-западных районах) и даже до +31 градусов (в жарких юго-восточных регионах).

В столице страны в этот день так же прольются сильные дожди и грозы с ветром до 15 - 20 метров в секунду в отдельных районах. Днем потеплеет всего до +20 - +22 градусов.