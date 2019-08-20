2019-08-20T19:43:22+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанин на Renault приехал из Польши с мечом в багажнике

Холодное оружие изъято
Надежда БУТОВИЧ
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Меч был в деревянном чехле, обтянутом кожей. Фото: ГПК.Меч был в деревянном чехле, обтянутом кожей. Фото: ГПК.
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Житель белорусской столицы привез с собой из турпоездки опасный «сувенир» сообщают в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

– Нарушителя остановили в понедельник, 19 августа, на госгранице в пропускном пункте «Домачево». Легковой автомобиль «Рено» следовал из Польши и оформлялся сотрудниками погранкомитета на въезд в Беларусь, – уточнили в пресс-службе.

Как сказали в Госпогранкомитете, опасный багаж был обнаружен среди личных вещей. Когда владельца авто попросили показать, что лежит в багажном отделении авто, под сумками тогда и обнаружилось холодное оружие.

Меч находился в деревянном чехле, обтянутом кожей, а на рукоятке старинного оружия были вставки желтого цвета.

Пограничники передали находку сотрудникам гостаможни для дальнейших разбирательств, назначены экспертизы. Против нарушителя начат административный процесс.

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