Минчанин на Renault приехал из Польши с мечом в багажнике

Меч был в деревянном чехле, обтянутом кожей. Фото: ГПК.

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Житель белорусской столицы привез с собой из турпоездки опасный «сувенир» сообщают в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

– Нарушителя остановили в понедельник, 19 августа, на госгранице в пропускном пункте «Домачево». Легковой автомобиль «Рено» следовал из Польши и оформлялся сотрудниками погранкомитета на въезд в Беларусь, – уточнили в пресс-службе.

Как сказали в Госпогранкомитете, опасный багаж был обнаружен среди личных вещей. Когда владельца авто попросили показать, что лежит в багажном отделении авто, под сумками тогда и обнаружилось холодное оружие.

Меч находился в деревянном чехле, обтянутом кожей, а на рукоятке старинного оружия были вставки желтого цвета.

Пограничники передали находку сотрудникам гостаможни для дальнейших разбирательств, назначены экспертизы. Против нарушителя начат административный процесс.