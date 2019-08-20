«Все пьяные»: на Витебщине в багажнике авто в мешке лежал труп

Двое мужчин и женщина, с которыми пил накануне погибший минчанин, задержаны

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Чрезвычайное происшествие случилось в Глусском районе в Витебской области, информирует пресс-служба Следственного комитета в официальном аккаунте в Telegram.

Во вторник, 20 августа, правоохранители остановили машину, в багажнике которой находился страшный «груз».

– В багажном отделении авто лежал мешок, в котором находился убитый мужчина. На теле погибшего эксперты обнаружили следы криминального характера, – уточнили в пресс-службе.

Труп мужчины лежал в мешке. Фото: СК.

На данный момент, следователи устанавливают обстоятельства смерти.

– Задержаны водитель авто, женщина и еще один мужчина, в компании которых жертва провела последние сутки. Они были в пьяном состоянии на момент задержания. Все фигуранты, в том числе погибший мужчина, являются жителями столицы, – добавили в Следственном комитете.

Назначен ряд экспертиз, устанавливаются все обстоятельства криминального происшествия.