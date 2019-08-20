2019-08-20T20:27:17+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Все пьяные»: на Витебщине в багажнике авто в мешке лежал труп

Двое мужчин и женщина, с которыми пил накануне погибший минчанин, задержаны
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Правоохранители обнаружили в багажнике машины мертвого человека. Фото: СК.Правоохранители обнаружили в багажнике машины мертвого человека. Фото: СК.
Изменить размер текста:

Чрезвычайное происшествие случилось в Глусском районе в Витебской области, информирует пресс-служба Следственного комитета в официальном аккаунте в Telegram.

Во вторник, 20 августа, правоохранители остановили машину, в багажнике которой находился страшный «груз».

– В багажном отделении авто лежал мешок, в котором находился убитый мужчина. На теле погибшего эксперты обнаружили следы криминального характера, – уточнили в пресс-службе.

Труп мужчины лежал в мешке. Фото: СК.

Труп мужчины лежал в мешке. Фото: СК.

На данный момент, следователи устанавливают обстоятельства смерти.

– Задержаны водитель авто, женщина и еще один мужчина, в компании которых жертва провела последние сутки. Они были в пьяном состоянии на момент задержания. Все фигуранты, в том числе погибший мужчина, являются жителями столицы, – добавили в Следственном комитете.

Назначен ряд экспертиз, устанавливаются все обстоятельства криминального происшествия.

Еще больше материалов по теме: «Минск: криминальные новости»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Минчанин на Renault приехал из Польши с мечом в багажнике
Грозы не уходят: погода в Беларуси на среду, 21 августа
73-летний вахтер украл со склада старые двигатели весом более 4 тонн
Двое бобруйчан приехали в деревню собирать дикую коноплю, но подрались с местными и загремели в милицию
Верховный суд: «Такие факты были - давление работников Следственного комитета на судей»
«Отстегну косарь баксов!»: в Лидском районе пьяный бесправник удирал от ГАИ по полю
Парня, который ночью с топором разгромил гипермаркет в Бресте, отправили на психолого-психиатрическую экспертизу
Белорусский вратарь снимается в телешоу «Дом-2»
Минчанка отвела одиннадцатилетнюю дочку в притон
На мясокомбинате в Витебске четверо украли 10 тонн соды
Экспедитор весь день развозил грузы с краденым прокатным велосипедом в машине
Лукашенко: «Фальсификация в ходе расследования уголовных дел такова, что лучше бы вы не возбуждали эти уголовные дела»
Лукашенко: «Положить человека мордой в пол, поломать несколько ребер - вообще недопустимо в практике силовиков»
«Насмотрелся порнороликов и хотел видеть все вживую»: подросток заставлял детей заняться сексом со своей сестрой
Трактор не уступил дорогу патрульной машине ГАИ в Столинском районе
Россиянин с Дальнего Востока шел в зону отчуждения, но попал к белорусским пограничникам