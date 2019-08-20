Эйсмонт о совещании с правоохранителями: «Те, кто думает, что это пиар, не знают нашего президента»

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«Комсомолка» ранее информировала о совещании по работе белорусских правоохранителей 20 августа, продлившемся свыше 3,5 часа, и приводила главные его тезисы.

По итогам разговора с журналистами пообщалась пресс-секретарь главы страны.

… ТРЕБОВАНИЯ ВОЗРАСТУТ

В Беларуси в ближайшее время будут лишь возрастать требования к работе правоохранителей, приводит belta.by слова Натальи Эйсмонт, пресс-секретаря главы государства.

– Те, кто увидел в этом какие-либо будущие послабления или, тем более, пиар-кампанию, просто недооценивают происходящее и не знают нашего президента. С сегодняшнего дня требовательность будет только расти, причем – по всем фронтам, – объяснила пресс-секретарь.

… ЕЩЕ ЖЕСТЧЕ

Также представитель президента пояснила, что, как прежде, но даже жестче, будет государственное отношение к коррупционерам, бандитам, другим нарушителям. Послаблений для преступников не будет и те, «кому место в тюрьме, будут сидеть».

… СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Особое внимание пресс-секретарь Эйсмонт обратила на требование Лукашенко о том, чтобы при расследованиях не страдали невинные граждане, а справедливость – главенствовала.

– Поэтому будет многократно усилен контроль качества деятельности правоохранителей, – добавила представитель главы страны.

… НЕДОСТАТКИ В РАБОТЕ

Затем Эйсмонт напомнила, что на совещании Александр Лукашенко озвучил информацию из закрытых документов, где выявлялись проблемы и недостатки, связанные с расследованиями правонарушений.

– Был рассекречен один из самых закрытых документов, где содержалась информация, которую, грубо говоря, накопали сами правоохранители. Президент не конкретизировал факты, чтобы не уводить разговор в обсуждение частностей. Главным образом, нужно было обозначить проблему и недостатки и потребовать, чтобы присутствующие объяснили, почему они возникли, – добавила пресс-секретарь.