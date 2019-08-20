Наталья Эйсмонт: «Недостатки будут выжигать каленым железом»

За закрытыми дверями прозвучали ответы на вопросы и мнения. Фото: belta.by.

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«Комсомолка» ранее сообщала о том, как пресс-секретарь главы страны прокомментировала знаковое совещание по работе правоохранительных органов.

Но самым интересным было то, что происходило за «закрытыми дверями», эту часть совещания представитель главы государства также осветила для журналистов, информирует belta.by.

… КАЖДЫЙ ОЗВУЧИЛ ПОЗИЦИЮ

Когда совещание перешло в закрытый формат, по словам Натальи Эйсмонт, каждый получил возможность озвучить свою позицию.

«Оценка сложившейся ситуации, например, была дана главой президентской администрации, госсекретарем Совбеза. Председатель Верховного суда, в свою очередь, обозначил недостатки СК и озвучил ряд предположений».

… ЗНАТЬ О ПЕРЕГИБАХ

Затем глава страны обратился к председателям облисполкомов и потребовал от них владения ситуацией.

«Так как они первые представители президента в регионах, должны знать о перегибах и вовремя сообщать об этом главе страны. В Беларуси – народная власть, она должна и будет видеть интересы народа».

Подчеркнула представитель президента посыл в адрес участников совещания.

… ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕНЬ

Подводя итог разговора, Эйсмонт сказала, что для всей белорусской правоохранительной системы этот день стал историческим.

«Это серьезный поворот в работе. И это вовсе не громкие слова! Зная отношение президента к коррупции, экономическим преступлениям, и, вообще, нарушениям законодательства, ясно, что с этого момента спрос только лишь возрастет, как усилится и давление».

… КАЛЕНЫМ ЖЕЛЕЗОМ

Резюмируя, пресс-секретарь добавила, что: «Отношение к бандитам останется таким же, как ранее и относились к бандитам. А вот приведенные замечания и недостатки, выявленные и озвученные на совещании, будут выжигаться каленым железом».

Президент в конце совещания пояснял, что в общем-то вся система работы правоохранителей в Беларуси выстроена неплохо.

«Но руководство органов глава страны призвал не закрывать глаза на негативные появления, ликвидировать узкие места и, самое главное, за каждым фактом видеть судьбу человека».