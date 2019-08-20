Лукашенко: «Следователи уклонялись от сложных дел, а госэксперты фальсифицировала вещдоки»

Александр Лукашенко рассказал о том, что мешало правоохранителям качественно выполнять свою работу. Фото: belta.by.

На совещании у президента по работе правоохранительных органов озвучили факты из документов внутреннего расследования

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Во вторник, 20 августа, Александр Лукашенко провел совещание по работе белорусских правоохранителей. Силовики получили массу критики, а некоторые факты, приведенные главой страны из закрытых документов, прямо-таки шокируют.

Президент страны на совещании процитировал документы комплексной проверки МВД, СК, Госкомитета судэкспертиз и других ведомств, информируют в пресс-службе лидера Беларуси. Внутренние «расследования» проводились в 2017 – 2018 годах, но в текущем году некоторые нарушения повторились.

Например, эффективность работы следователей оценивалась по количеству законченных уголовных дел, а в некоторых регионах руководители доводили территориальным подразделениям даже минимальные показатели. Вплоть до количества ежедневных следственных действий, порой совсем не нужных.

– Такие завышенные показатели не только способствовало снижению качества расследований, но и вынуждали следователей уклоняться от сложных и многоэпизодных дел, которые в кратчайшие сроки просто не могли быть завершены, – пояснил президент.

Кроме того, сотрудниками КГБ были выявлены грубые нарушения не только в профработе оперативных и следственных отделов, но и среди сотрудников Государственного комитета судэкспертиз.

Выезжая на место происшествия, эксперты помнили о плановых статистических показателях, поэтому изымали максимальное количество следов даже и следы, не имеющие никакого значения. Кроме того, происходила фактическая фальсификация доказательств.

– Например, у задержанных граждан отбирались образцы, в том числе оставленные ими уже при проведении процессуальных действий, которые затем наносились на изымаемые предметы и вещи, что в дальнейшем при экспертном исследовании объектов якобы «доказывало» совершение преступления заранее известным лицом. А это прямой подлог и фальсификация! – разъяснил глава страны.

Вышеперечисленные случаи были выявлены в работе столичных райотделов (Центральный, Фрунзенский, Московский), но также и в регионах: Могилевском и Гомельском межрайотделов.

Напомним, 20 августа Александр Лукашенко провел совещание по вопросу качества работы правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений. Было много критики. Президент высказался о «безмозглых людях», которым не место в правоохранительной системе, о чрезмерном применении силы и спецсредств, подлогах и фальсификациях, олигархах и "палочно-галочном" подходе к работе.