2019-08-21T11:24:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Автомобиль придавил электрика из-за сорвавшегося домкрата

Мужчина 55 лет сейчас в больнице
Алла Белуга
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Фото носит иллюстративный характер. источник: pixabay.comФото носит иллюстративный характер. источник: pixabay.com
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20 августа в 12.42 в Витебское облачное управление МЧС поступило сообщение с просьбой о спасении жителя Бешенковичей. Мужчина 55 лет оказался зажат под легковушкой из-за сорвавшегося домкрата. Чрезвычайное происшествие случилось в доме 11 по улице Ломоносова в Бешенковичах. Пострадавший оказался электриком ЧПТУП «Рыдест»

Работники МЧС при помощи местных жителей достали зажатого мужчину из-под машины. Сейчас он госпитализирован.

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