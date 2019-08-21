Автомобиль придавил электрика из-за сорвавшегося домкрата

Мужчина 55 лет сейчас в больнице

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20 августа в 12.42 в Витебское облачное управление МЧС поступило сообщение с просьбой о спасении жителя Бешенковичей. Мужчина 55 лет оказался зажат под легковушкой из-за сорвавшегося домкрата. Чрезвычайное происшествие случилось в доме 11 по улице Ломоносова в Бешенковичах. Пострадавший оказался электриком ЧПТУП «Рыдест»

Работники МЧС при помощи местных жителей достали зажатого мужчину из-под машины. Сейчас он госпитализирован.