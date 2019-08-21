2019-08-21T11:25:08+03:00
Общество
КП Беларусь

Мужчина снял с пальца возлюбленной золотое кольцо, когда та спала на лавочке

Потом оказалось, что обворовывал он ее уже давно
Алла Белуга
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Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.comФото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com
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За помощью в Полоцкое РОВД обратилась женщина, которая живет с дочкой и сожителем у своих родителей. Женщина недосчиталась ювелирных изделий, когда заглянула в свою шкатулку с драгоценностями после бани.

Как рассказали в полоцкой милиции, в шкатулку женщина заглядывала редко. Не обнаружив золотых сережек дочери, она написала заявление. Сыщики вышли на сожителя, который и сознался в злодеянии. Он рассказал, что периодически воровал у женщины драгоценности: сначала одну серьгу, затем золотое кольцо, а потом и серьги падчерицы.

В отделе милиции пояснили, что женщина смутно помнит, как лишилась кольца: подвыпившая пара ехала из гостей на такси. Когда дама заснула в парке на скамейке, ухажер снял кольцо.

Следственный комитет по всем трем фактам возбудил уголовные дела за кражи. Трофеи мужчина сдал в ломбард, но все драгоценности потерпевшей удалось спасти от переплавки.

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