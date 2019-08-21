2019-08-21T12:08:10+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске мужчина с ножом набросился на женщину, вмешался ОМОН

Соседи пожаловались в милицию на шум в квартире [фото, видео]
Алла Белуга
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Фото: Тимофей ДранчукФото: Тимофей Дранчук
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Сегодня в 7 утра в оперативно-дежурную службу Советского РУВД Минска поступило сообщение от жителей дома 84 по улице Кропоткина. Они сообщили, что в одной из квартир происходит драка, слышны крики о помощи, мужчина бросается с ножом на женщину. О происшествии рассказала представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

К месту происшествия незамедлительно прибыли сотрудники милиции. Дело пахло керосином: мужчина 1990 года рождения с ножом угрожал расправой женщине и на контакт с правоохранителями не шел.

Фото: t.me/pressmvd

Фото: t.me/pressmvd

Было принято решение задерживать его с помощью наряда ОМОН. Бойцы спецподразделения проникли в квартиру и задержали злоумышленника. Женщина не пострадала.

Задержан мужчина с ножом, угрожавший женщине. Источник: МВД Республики Беларусь

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