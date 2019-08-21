2019-08-21T11:29:01+03:00
Общество
КП Беларусь

Умер легендарный белорусский диктор Илья Курган

Под его «Гаворыць Мінск!» страна просыпалась сорок с лишним лет
Алла Белуга
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На белорусское радио Илья Эйдельман (настоящая фамилия Кургана) попал в 1949 году.На белорусское радио Илья Эйдельман (настоящая фамилия Кургана) попал в 1949 году.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ
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Известный диктор умер сегодня ночью, причина смерти пока не сообщается, рассказал телеканал ОНТ. Диктору было 93 года. В апреле 2019 года ушел из жизни его сын - актер Владимир Курган.

Илья Львович родился в 1926 году в Борисове. В 1945 году поступил на актерский факультет в Минский театральный институт. С 1949 по 1990 год работал диктором Белорусского радио. Был заслуженным артистом Беларуси, литературным консультантом в Купаловском театре и Театре белорусской драматургии, профессором кафедры сценической речи в Белорусской академии искусств и Минском университете культуры и искусств.

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