КП Беларусь
Умер легендарный белорусский диктор Илья Курган
Под его «Гаворыць Мінск!» страна просыпалась сорок с лишним лет
На белорусское радио Илья Эйдельман (настоящая фамилия Кургана) попал в 1949 году.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ
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Известный диктор умер сегодня ночью, причина смерти пока не сообщается, рассказал телеканал ОНТ. Диктору было 93 года. В апреле 2019 года ушел из жизни его сын - актер Владимир Курган.
Илья Львович родился в 1926 году в Борисове. В 1945 году поступил на актерский факультет в Минский театральный институт. С 1949 по 1990 год работал диктором Белорусского радио. Был заслуженным артистом Беларуси, литературным консультантом в Купаловском театре и Театре белорусской драматургии, профессором кафедры сценической речи в Белорусской академии искусств и Минском университете культуры и искусств.
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