2019-08-21T11:30:09+03:00
Общество
КП Беларусь

Пятилетняя девочка в Мозыре играла с котом и выпала из окна

Ее нашел прохожий, который вызвал "скорую"
Алла Белуга
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Фото носит иллюстративный характер.Фото носит иллюстративный характер.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В Мозыре пятилетняя девочка получила травмы, выпав из окна квартиры на первом этаже. Об этом сообщил 20 августа телеканал «Мозырь».

Сам инцидент произошел 14 августа. Малышка была дома со старшей сестрой 16 лет, играла с котом. Когда питомец запрыгнул на подоконник, девочка последовала за ним, но не удержалась и выпала.

Выпавшего из окна ребенка обнаружил прохожий, который вызвал скорую помощь. У ребенка диагностировали перелом берцовой кости и закрытую черепно-мозговую травму. Правоохранители проводят проверку. В РОВД напомнили родителям об опасности окон для малышей. Чтобы предотвратить трагедию, просят взрослых быть предельно внимательными и не оставлять детей без присмотра.

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