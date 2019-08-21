2019-08-21T13:42:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Мотоциклист попал под фуру недалеко от Гомеля

Мужчина 35 лет скончался, 23-летний водитель МАЗа не пострадал
Алла Белуга
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Фото: t.me/pressmvdФото: t.me/pressmvd
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Сегодня около 8 утра на автодороге Н-4095 Центролит - Урицкое - Уваровичи столкнулись мотоцикл и грузовик МАЗ. За рулем мотоцикла был мужчина 1984 года рождения, за рулем МАЗа - водитель 1996 года рождения. По предварительной информации, оба водителя были трезвые. О ДТП сообщила представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Оба транспортных средства двигались в попутном направлении со стороны улицы Объездной в направлении аг/г Урицкое. По предварительной информации, водитель МАЗ поворачивал налево. Чтобы сократить путь, выехал на полосу встречного движения. В это время мотоциклист на повороте обгонял грузовик, в результате чего и попал под большегруз.

Водитель мотоцикла, не приходя в сознание, скончался в машине "скорой". На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и Следственного комитета. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и проводится проверка.

МВД призывает водителей двухколесных транспортных средств быть предельно внимательными при движении и маневрировании, а также неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Следует всегда помнить, что любая, даже самая незначительная авария, может иметь для мотоциклиста самые тяжелые последствия.

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