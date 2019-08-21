Мотоциклист попал под фуру недалеко от Гомеля

Изменить размер текста: A A

Сегодня около 8 утра на автодороге Н-4095 Центролит - Урицкое - Уваровичи столкнулись мотоцикл и грузовик МАЗ. За рулем мотоцикла был мужчина 1984 года рождения, за рулем МАЗа - водитель 1996 года рождения. По предварительной информации, оба водителя были трезвые. О ДТП сообщила представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Оба транспортных средства двигались в попутном направлении со стороны улицы Объездной в направлении аг/г Урицкое. По предварительной информации, водитель МАЗ поворачивал налево. Чтобы сократить путь, выехал на полосу встречного движения. В это время мотоциклист на повороте обгонял грузовик, в результате чего и попал под большегруз.

Водитель мотоцикла, не приходя в сознание, скончался в машине "скорой". На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и Следственного комитета. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и проводится проверка.

МВД призывает водителей двухколесных транспортных средств быть предельно внимательными при движении и маневрировании, а также неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Следует всегда помнить, что любая, даже самая незначительная авария, может иметь для мотоциклиста самые тяжелые последствия.