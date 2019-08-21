Александр Лукашенко: «Скоро цветущая, зеленая и синеокая Беларусь превратится в свалку»

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Во время рабочей поездки в Ивьевский район Гродненской области Александр Лукашенко напомнил, что пора бы уменьшить количество пластика в стране.

- Надо прекратить всякие одноразовые полиэтиленовые пакеты. Начинать с малого. Надо все это убирать. Засоряем почву и территорию так, что скоро цветущая, зеленая и синеокая Беларусь превратится в свалку, - рассказал belta.by президент.

Разговор на эту тему зашел во время посещения в Ивьевском районе частного предприятия по производству сельхозтехники, а также окон и дверей. Президенту продемонстрировали экологичные стеклопакеты с деревянными рамами. Стоят такие окна дороже пластиковых, но в Европе такой бизнес часто поддерживает само государство. Бизнес попросил создать в Беларуси условия для активного развития производства окон с деревянными рамами.

- Эта проблема мне знакома. Первое - надо посчитать. Он [руководитель компании] говорит, что ему на 30% дороже. Но это он сказал. Мы его тоже должны поджать. Так, чтобы и он немножко чувствовал конкуренцию, - сказал глава государства. - До 1 января на этот вопрос надо дать ответ. Желательно, чтобы он был положительный.

Александр Лукашенко обратил внимание и на тот факт, что такое производство окон возможно исключительно на белорусском сырье.