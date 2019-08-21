2019-08-21T13:38:52+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко: «Скоро цветущая, зеленая и синеокая Беларусь превратится в свалку»

Президент обратил внимание на проблему засорения пластиком
Алла Белуга
Поделиться:
Рабочая поездка в Ивьевский район Гродненской области. Фото: president.gov.byРабочая поездка в Ивьевский район Гродненской области. Фото: president.gov.by
Изменить размер текста:

Во время рабочей поездки в Ивьевский район Гродненской области Александр Лукашенко напомнил, что пора бы уменьшить количество пластика в стране.

- Надо прекратить всякие одноразовые полиэтиленовые пакеты. Начинать с малого. Надо все это убирать. Засоряем почву и территорию так, что скоро цветущая, зеленая и синеокая Беларусь превратится в свалку, - рассказал belta.by президент.

Разговор на эту тему зашел во время посещения в Ивьевском районе частного предприятия по производству сельхозтехники, а также окон и дверей. Президенту продемонстрировали экологичные стеклопакеты с деревянными рамами. Стоят такие окна дороже пластиковых, но в Европе такой бизнес часто поддерживает само государство. Бизнес попросил создать в Беларуси условия для активного развития производства окон с деревянными рамами.

- Эта проблема мне знакома. Первое - надо посчитать. Он [руководитель компании] говорит, что ему на 30% дороже. Но это он сказал. Мы его тоже должны поджать. Так, чтобы и он немножко чувствовал конкуренцию, - сказал глава государства. - До 1 января на этот вопрос надо дать ответ. Желательно, чтобы он был положительный.

Александр Лукашенко обратил внимание и на тот факт, что такое производство окон возможно исключительно на белорусском сырье.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Работникам в Барановичах выплатили зарплату после вмешательства прокуратуры
Мотоциклист попал под фуру недалеко от Гомеля
Пятилетняя девочка в Мозыре играла с котом и выпала из окна
Умер легендарный белорусский диктор Илья Курган
В Минске мужчина с ножом набросился на женщину, вмешался ОМОН
Мужчина снял с пальца возлюбленной золотое кольцо, когда та спала на лавочке
Автомобиль придавил электрика из-за сорвавшегося домкрата
Лукашенко: «Следователи уклонялись от сложных дел, а госэксперты фальсифицировали вещдоки»
Наталья Эйсмонт: «Недостатки будут выжигать каленым железом»
Эйсмонт о совещании с правоохранителями: «Те, кто думает, что это пиар, не знают нашего президента»
«Все пьяные»: на Могилевщине в багажнике авто в мешке лежал труп
Минчанин на Renault приехал из Польши с мечом в багажнике
Грозы не уходят: погода в Беларуси на среду, 21 августа
73-летний вахтер украл со склада старые двигатели весом более 4 тонн
Двое бобруйчан приехали в деревню собирать дикую коноплю, но подрались с местными и загремели в милицию
Верховный суд: «Такие факты были - давление работников Следственного комитета на судей»
«Отстегну косарь баксов!»: в Лидском районе пьяный бесправник удирал от ГАИ по полю
Парня, который ночью с топором разгромил гипермаркет в Бресте, отправили на психолого-психиатрическую экспертизу
Белорусский вратарь снимается в телешоу «Дом-2»
Минчанка отвела одиннадцатилетнюю дочку в притон
На мясокомбинате в Витебске четверо украли 10 тонн соды
Экспедитор весь день развозил грузы с краденым прокатным велосипедом в машине
Лукашенко: «Фальсификация в ходе расследования уголовных дел такова, что лучше бы вы не возбуждали эти уголовные дела»
Лукашенко: «Положить человека мордой в пол, поломать несколько ребер - вообще недопустимо в практике силовиков»
«Насмотрелся порнороликов и хотел видеть все вживую»: подросток заставлял детей заняться сексом со своей сестрой
Трактор не уступил дорогу патрульной машине ГАИ в Столинском районе
Россиянин с Дальнего Востока шел в зону отчуждения, но попал к белорусским пограничникам