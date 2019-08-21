Работникам в Барановичах выплатили зарплату после вмешательства прокуратуры

Директор рассчитался с работниками в тот же день

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В филиале «Барановичское монтажное управление» ОАО «Белсантехмонтаж-2» своевременно не рассчитались с 54 работниками. Зарплату за июнь в размере 23 тысяч рублей должны были выплатить до 30 июля, но не сделали этого. Об инциденте сообщили belta.by в прокуратуре Брестской области.

Барановичский межрайонный прокурор внес директору организации предписание об устранении нарушений законодательства о труде. В итоге задолженность по зарплате погасили в тот же день.

Департамент госинспекции труда начал административный процесс по ч. 1 ст. 9.19 КоАП в отношении директора предприятия, по вине которого сотрудникам выплатили заработную плату несвоевременно.