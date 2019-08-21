2019-08-21T15:56:29+03:00
Экономика
КП Беларусь

КГК проверил торговцев дынями и арбузами. Нарушения нашлись у всех

У дороги и на мини-рынках продавались разрезанные дыни и арбузы. Этого делать нельзя
Алла Белуга
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Фото носит иллюстративный характер.Фото носит иллюстративный характер.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Комитет госконтроля Минской области совместно с ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» провел мониторинг соблюдения законодательства при розничной торговле овощами и фруктами. Проверка проводилась в 14 объектах придорожной торговли и на мини-рынках в Логойском, Минском, Смолевичском, Борисовском, Червенском районах и г. Жодино.

Абсолютно во всех нашлись нарушения. Например, шесть точек продавали арбузы и дыни вдоль обочин дорог, т. е. в официально запрещенных для этого местах.

У всех проверенных продавцов отсутствовали документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность товара, а также справки о прохождении обязательного медосмотра.

В некоторых точках арбузы и дыни продавались в разрезанном виде, а это запрещено санитарными нормами и правилами. При покупке не выдавался чек.

В итоге четырем точкам запретили продавать арбузы и дыни, а информацию о нарушениях направили в налоговую инспекцию.

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