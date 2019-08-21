Умер белорусский писатель Леонид Дайнеко

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Белорусский писатель Леонид Дайнеко умер на 80-м году жизни, сообщает belta.by. Прощание пройдет 25 августа в ритуальном зале на улице Ольшевского в Минске. Леонид Дайнеко родился в 1940 году в Кличевском районе Могилевской области. В 1967 году окончил БГУ. Работал на телевидении, в журнале "Маладосць", в издательстве "Мастацкая літаратура".

Автор поэтических сборников "Галасы", "Бераг чакання", "Вечнае імгненне", сборника рассказов "Бацькава крыніца", романов "Людзі і маланкі", "Запомнім сябе маладымі", "Меч князя Вячкі", "След ваўкалака" и других. Некоторые стихотворения положены на музыку. Лауреат Литературной премии имени Ивана Мележа (1987) и Государственной премии Беларуси (1990).