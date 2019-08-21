2019-08-21T16:35:20+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси на 22 августа: дожди и грозы

Правда, только утром и ночью
Алла Белуга
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Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.comФото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com
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Дожди и грозы ожидаются по востоку Беларуси 22 августа, сообщил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается переменная облачность, утром и ночью преимущественно по восточной части страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха днем составит 19 - 25 градусов тепла, ночью - 9 - 15 градусов тепла, а по юго-востоку - 16 - 18 градусов.

Днем будет без осадков, ночью и утром возможен туман. Ветер северный 4 - 9 м/с, при грозах с порывами - до 14 м/с.

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