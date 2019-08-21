«Возникало непреодолимое желание что-нибудь поджечь». Сельчанин обвиняется в поджогах домов и сараев

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет расследует уголовное дело о серии поджогов в деревне Приболовичи Лельчицкого района. Началось все с того, что этой весной здесь произошло несколько пожаров. Всего за месяц спасатели пять раз выезжали в полесскую деревню, чтобы тушить горящие дома и сараи. Летом снова вспыхнули хозпостройки. Оказалось - поджоги.

- По подозрению в преступлениях задержали 30-летнего безработного сельчанина, который рассказал о совершении трех поджогов. Затем, при проверке показаний на месте, следователи установили его причастность еще к двум поджогам. А при дальнейшей работе с мужчиной следствию стало известно об еще одном поджоге дома - в 2017 году. Получены доказательства и о его причастности к июньскому поджогу, - рассказывает «КП» официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Выяснилось, что поджигатель действовал по вечерам и по ночам на окраине деревни - на той же улице, на которой жил сам. На одно из мест преступлений возвращался дважды: в марте поджег хозпостройку, а в апреле - дом.

Как признался обвиняемый, непреодолимое желание что-нибудь поджечь у него возникало после распития спиртного. При этом он выбирал дома, которые большую часть календарного года пустовали.

Мужчине предъявлено обвинение за «умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом», он находится под стражей.