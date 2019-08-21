2019-08-21T17:47:22+03:00
Минск
КП Беларусь

В Минском районе 22 августа будет ограничено движение

С 11 до 13 часов на дороге проведут следственный эксперимент
Алла Белуга
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Фото носит иллюстративный характер.Фото носит иллюстративный характер.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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22 августа с 11.00 до 13.00 на съезде с автодороги Минск - Витебск (проезжая часть в направлении Витебска) в направлении автодороги Колодищи - Заславль, вблизи АЗС «А-100» деревни Боровая Минского района, запланировано проведение следственного эксперимента. По данным Следственного комитета, это необходимо с целью установления обстоятельств ДТП, которое произошло ранее на этом участке дороги.

В течение двух часов будет ограничено движение автомобилей на участке дороги в направлении Колодищи - Заславль.

Следователи просят участников дорожного движения заранее планировать маршрут с учетом предоставленной информации.

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