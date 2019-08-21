2019-08-21T17:50:27+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минский мастер по ремонту техники сбежал в Россию с деньгами клиентов

Милиция разыскивает пострадавших от его действий, на данный момент их не меньше 17 человек
Алла Белуга
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- Мужчина брал технику для ремонта, требуя предоплату за оказание услуги. Клиентам он обещал, что о завершении работы сообщит по мобильному телефону. Мастерская при этом всегда была закрыта, а после мастер и вовсе перестал отвечать на звонки, - рассказывают милиционеры Партизанского РУВД Минска.

В мастерской милиционеры обнаружили большое количество техники, но не самого мастера. Затем установили, что со всеми деньгами, полученными в качестве задатка, злоумышленник скрылся в России. Там его и задержали российские правоохранители.

- Оперативникам мужчина пояснил, что преступный план у него возник из-за того, что бизнес не приносил большого дохода, а деньги ему были нужны быстро, - объясняют в РУВД.

По предварительным данным, пострадавших как минимум 17 человек. Сейчас решается вопрос об экстрадиции 51-летнего белоруса на родину.

Пострадавших от действий мужчины просят обращаться в Партизанское РУВД Минска или по телефонам:

(8017) 278-48-56

(8017) 278-48-66

(8029) 560-02-48

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