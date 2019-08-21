В Бресте под такси попал 3-летний ребенок

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В областном городе в дорожно-транспортное происшествие попал маленький пешеход, сообщают в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла во вторник, 20 августа, во дворе многоэтажки на улице Воровского.

– Примерно в 12.50 часов 21-летний водитель на иномарке «Тойота Приус» проезжал по дворовой территории. Рядом с 25 домом мужчина не заметил, как на проезжей части перед авто оказался 3-летний ребенок, – пояснили в пресс-службе.

Как сообщают в ГАИ малыш выбежал на дорогу из-за припаркованной машины. В аварии маленький брестчанин получил серьезные травмы, его доставили в детскую облбольницу.

По факту аварии проводится проверка.

Правоохранители обращаются к водителям с просьбой, быть предельно внимательными и осторожными во дворах и рядом с парковками. Также и родителям необходимо обеспечивать безопасность детей: ежедневно напоминать о правилах поведения на дороге, запрещать играть в прятки между авто, не разрешать бежать за укатившимся мячиком без оглядки, научить смотреть по сторонам выходя на проезд для машин.