2019-08-21T18:46:20+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Поехал после работы домой на велосипеде и пропал»: в Воложинском районе ищут молодого мужчину

Алексей Протасевич исчез почти неделю назад
Надежда БУТОВИЧ
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Житель Воложина объявлен в розыск. Фото: УВД Миноблисполкома.Житель Воложина объявлен в розыск. Фото: УВД Миноблисполкома.
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В райцентре Минской области в розыск объявлен пропавший без вести 35-летний мужчина, информируют в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

Житель Воложина пропал почти неделю назад. Алексей Степанович Протасевич после рабочего дня вечером примерно в 19.00 часов в пятницу, 16 августа, сел на свой велосипед и поехал в сторону дома. Однако родные так и не дождались мужчину, велосипедист бесследно исчез.

На вид Алексею Протасевичу около 35 лет, его рост примерно 170 сантиметров, телосложение среднее, глаза карие, волосы короткие светло-русые, голос глухой.

– Мужчина уехал на синем велосипеде «Аисте», у которого на багажнике была прикреплена корзина. При себе у пропавшего также был сотовый телефон, – добавили в пресс-службе.

Если вам известно местонахождение Алексея или какая-либо информация о его исчезновении, позвоните по номеру 102.

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