В России 20-летний белорус украл $1500 у интернет-подруги

Преступник узнал пин-код от карточки подруги, украл ее и снял все деньги. Фото: pixabay.com.

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Правоохранителями сургутского угрозыска на днях был задержан в Москве подозреваемый в краже белорус, сообщили в пресс-службе МВД России.

С заявлением в местную полицию в Сургуте в середине августа обратилась 36-летняя горожанка.

– Женщина рассказала, что ее дочь в интернете познакомилась с 20-летним парнем из Беларуси. После продолжительного общения в соцсетях молодые люди решили встретиться. Кавалер приехал к девушке, и семья обеспечила гостя комплектом ключей от квартиры, – рассказали в пресс-службе.

Время от времени девушка брала для покупок банковскую карту матери и, пойдя в магазин с молодым человеком, так же взяла для оплаты «пластик».

– Однако в магазине новый знакомый успел подсмотреть пин-код от карты. Днем он потихоньку утащил карточку, а вечером вышел из квартиры и снял с нее всю наличность – 98 тысяч российских рублей (Прим.: около 1500 долларов). На связь с членами семьи он больше не вышел и сбежал из города, – уточнили в МВД.

Задержали злоумышленника полицейские в Москве, куда он приехал на поезде. Чтобы догнать преступника правоохранители полетели на самолете. Воришку вернули обратно в Сургут для дальнейших разбирательств.

Возбуждено уголовное дело по обвинению в краже, белорусу грозит до 5 лет тюрьмы.