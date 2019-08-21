В Сморгонском районе мужчина украл кроликов у односельчанина и подбросил во двор соседу

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Сотрудниками милиции на днях на территории Сморгонского района расследовалось дело об «обменных операциях», где в качестве валюты выступили… кролики. Кража произошла в деревни Гаути, проинформировали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

А началось все с того, что 60-летний сельчанин захотел обменять кроликов на пару бутылок водки. Пенсионер обошел в деревне всех знакомых, но никто не согласился на эту сделку. К вечеру, так и не «обратив» пушистых в горючее, мужчина отправился на работу в ночную смену, а когда утром вернулся – от кролей не осталось и следа.

– Сельчанин обратился в милицию с заявлением о хищении из сарая десяти 3-месячных кролей. На место происшествия выехали правоохранители, провели расследование, – пояснили в пресс-службе.

Выяснилось, что помог кроликам испариться – еще один житель деревни, 26-летний молодой человек.

– Мужчина вспомнил, что односельчанин хотел пристроить живность и захотел «помочь». Среди ночи он пробрался на подворье и погрузил кролей в мешок. Однако с ушастым грузом он отправился не домой, где не было ни загона, ни клеток для животных, а к другому односельчанину. У соседа на запертом участке он выпустил кролей без его ведома, – добавили в УВД.

Вскоре похищенные зверьки были обнаружены, а преступник задержан. Против мужчины возбуждено уголовное дело по обвинению в краже.

А кроликов вернули хозяину, хоть это было и непросто – после ночного рандеву у ушастых был стресс, они постоянно убегали и прятались от людей…