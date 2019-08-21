Было-стало: гродненские следователи повторили фото 20-летней давности

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Самый большой подарок, который дарит нам фотография – возможность взглянуть на себя молодого спустя многие годы и сравнить. А еще лучше, когда на фото рядом спустя время – все те же люди.

Так произошло и у трех друзей-следователей на Гродненщине. Фото офицеров современное и 20-летней давности в официальном аккаунте в Инстаграме опубликовала пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

– Первая фотография была сделана в 1998 году на рабочем месте. Спустя 21 год офицеры: Сергей Шершеневич, Владимир Главницкий и Андрей Мушинский, которые работают в следственном отделении Гродненского ОВД на транспорте, все так же трудятся в правоохранительных органах и поддерживают дружеские отношения, – сообщили в пресс-службе.

Сотрудники следственного отделения Гродненского ОВД на транспорте Сергей Шершеневич, Владимир Главницкий и Андрей Мушинский в 2019 году. Фото: СК.

Пользователи в интернете радушно встретили это фотоподтверждение настоящей мужской дружбы. «Супер! Почти не изменились!», – прокомментировали в соцсетях.

Любопытно, что можно посмотреть, и как поменялись кабинеты белорусских следователей за прошедшие десятилетия: обои сменились окрашенными в один тон стенами, а на столе папки «Дело» заменили компьютер и принтер.