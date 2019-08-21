2019-08-21T21:14:58+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Витебском упал вертолет ДОСААФ

К счастью, никто не пострадал
Надежда БУТОВИЧ
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Вертолет рухнул во время посадки. Фотоиллюстрация: militaryarms.ru.Вертолет рухнул во время посадки. Фотоиллюстрация: militaryarms.ru.
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ЧП с авиационным транспортом произошло в среду, 21 августа, в Витебской области, транслирует belta.by сообщение Центрального совета ДОСААФ.

Авиационное происшествие случилось на аэродроме Куковячино утром, примерно в 10.40 часов.

– В этот день на куковячинском аэродроме выполнялись плановые полеты. Во время посадки в аварию попал вертолет Ми-2, принадлежащий аэроклубу Витебска, – уточнили в Центральном совете.

Сообщается, что вертолет во время происшествия получил серьезные повреждения, к счастью, никто из членов экипажа, находящихся в момент аварии на борту, не пострадал.

– Обошлось также без жертв либо повреждений на земле, – добавили в ДОСААФ.

На данный момент, уже сформировалась и приступила к работе комиссия из специалистов по расследованию данного авиационного происшествия.

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