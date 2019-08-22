2019-08-22T10:05:17+03:00
Общество
КП Беларусь

История в одном фото: добыче белорусской нефти - 55 лет

В стране добыли уже больше 136 миллионов тонн нефти
Павел МИЦКЕВИЧ
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Белорусской нефтедобыче - 55 летБелорусской нефтедобыче - 55 летФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В этом году отмечается 55 лет промышленной добычи нефти в Беларуси. С 1964 года до сих пор работает скважина №6 Речицкого месторождения - она дала уже больше миллиона тонн углеводородов. Именно эта скважина 55 лет назад стала одним из аргументов в пользу того, что в республике все-таки есть промышленные запасы черного золота, рассказали «КП» на предприятии «Белоруснефть».

Нефть бывает не только черная Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Нефть бывает не только чернаяФото: Павел МИЦКЕВИЧ

А показала миру белорусское богатство Наталья Могилевич - тогда она была лаборанткой промышленной лаборатории. 18-летнюю Наталью сфотографировали с колбой нефти - этот снимок разошелся по центральным газетам республики и всего Союза, став историей.

Это - буровая вышка изнутри Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Это - буровая вышка изнутриФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Сейчас Наталья Семеновна - пенсионерка, но в юбилейную дату она приехала на ту самую шестую скважину. Взяв в руки свое знаменитое старое фото, Наталья Могилевич вспоминает:

- В то время не было ни дорог, ни бытовых условий. Ребята несли нефть в лабораторию по грязи, по трубам, сапоги теряли в грязи. Тяжело было всем. Но разве мы - молодые, энергичные тогда боялись трудностей? Не все выдерживали, но те, кто остался, стали семьей.

- Улыбнитесь, как на том фото! - просят Наталью Семеновну фотографы.

- Не могу, улыбка будет натянутой. А на том фото - она естественная, ведь такая радость была!

"Тогда мне было 18..." Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

"Тогда мне было 18..."Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

С тех пор в Беларуси добыли уже больше 136 миллионов тонн нефти. А в последнее время из недр извлекают свыше 1,6 млн тонн ежегодно.

Первыми видят нефть буровики Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Первыми видят нефть буровикиФото: Павел МИЦКЕВИЧ

На буровой работа не останавливается ни в жару, ни в мороз Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

На буровой работа не останавливается ни в жару, ни в морозФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Это не просто трубы, а настоящая история Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Это не просто трубы, а настоящая историяФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Такая она, современная белорусская нефть Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Такая она, современная белорусская нефтьФото: Павел МИЦКЕВИЧ

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