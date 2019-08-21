В Австрии во время тренировки погиб белорусский паралимпиец

Параатлет погиб на чемпионате мира по академической гребле. Фото: Министерство спорта и туризма.

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Трагедия произошла в среду, 21 августа, во время тренировки в Австрии утонул белорусский спортсмен-колясочник, проинформировали в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Дмитрий Рышкевич, уроженец Лиды, выполнял нормативы официальной тренировки в рамках подготовки в чемпионату мира по академической гребле, когда случилась трагедия.

– На данный момент, местная полиция занята расследование обстоятельств, приведших к гибели белорусского параатлета, – уточнили в пресс-службе.

Дмитрию Рышкевичу было 33 года. Мастер спорта Беларуси по академической гребле, в 2003 году он попал в страшное ДТП, в котором выжил только благодаря чуду. После аварии ему довелось перенести свыше 20 операций. Рышкевич сумел не только оправиться, но вернулся в спорт, став паралимпийским спортсменом. Он многократно побеждал и становился призером на международных соревнованиях по гребле на тренажерах «Концепт».

– В министерстве глубоко скорбят и выражают соболезнования родным и близким Дмитрия Игоревича в связи с постигшей их тяжелой утратой, – сказали в Минспорта.