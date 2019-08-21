2019-08-21T22:04:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Калинковичах Opel на буксире сбил 5-летнего мальчика

Ребенок попал в больницу
Надежда БУТОВИЧ
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ДТП произошло вечером в спальном районе. Фото: УВД Гомельского облисполкома.ДТП произошло вечером в спальном районе. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
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«Комсомолка» ранее сообщала о дорожно-транспортном происшествии с маленьким пешеходом, которое произошло в Бресте.

И вот стало известно о еще одном похожем несчастном случае, произошедшем на Гомельщине, сообщила пресс-служба облисполкома.

Как и в Бресте, в Калинковичах ребенок попал под колеса авто на дворовой территории. ДТП случилось во вторник, 20 августа.

– Поздно вечером, около 21.30 часов 58-летний мужчина на «ВАЗ - 21093» буксировал на гибкой сцепке иномарку «Опель Вектра», за рулем которого находился 56-летний водитель. Машины ехали во вдорах многоэтажек на улице Мира, – уточнили в пресс-службе.

Около 81 дома под колеса «Опеля» попал 5-летний мальчик. Малыш выбежал на дорогу из-за припаркованных машин.

– В ДТП ребенок получил серьезные травмы, его на скорой помощи доставили в травматологию центральной райбольницы Калинковичей, – пояснили в УВД.

По факту аварии проводится проверка.

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