2019-08-22T10:08:53+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пенсионерка упала в колодец в Миорском районе

Сельчанка хотела набрать воды и поскользнулась
Павел МИЦКЕВИЧ
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Пенсионерка упала в колодец в Миорском районе. Фото: МЧСПенсионерка упала в колодец в Миорском районе. Фото: МЧС
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Беда случилась в среду вечером в Миорском районе. Там 84-летняя сельчанка провалилась в колодец глубиной 4 метра. Женщина всего-то хотела набрать воды в своем дворе из колодца. Но он, видимо, настолько низкий, что, наклонившись, пенсионерка поскользнулась и упала вниз.

Конечно, выбраться из западни самой не получилось. Хорошо хоть, что воды в колодце было не много - по пояс женщине. В таком бедственном положении жительницу деревни Галечино и увидели прибывшие на место спасатели, которых вызвали очевидцы.

- С помощью штурмовой лестницы, спасательной веревки и пояса пострадавшую достали из колодца и передали бригаде скорой помощи, - сообщает Витебское областное УМЧС. - После осмотра специалистами пенсионерку госпитализировали с предварительным диагнозом "общее переохлаждение организма".

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