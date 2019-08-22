2019-08-22T10:40:44+03:00
Общество
КП Беларусь

Собаку били молотком и бросили в уличный туалет - ее спасли

Пса назвали Богданом и через интернет собрали 200 рублей за его лечение и содержание
Павел МИЦКЕВИЧ
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Собаку били молотком и бросили в уличный туалет. Фото: vk.com/vilcatСобаку били молотком и бросили в уличный туалет. Фото: vk.com/vilcat
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В деревне Долгиново Вилейского района произошел дикий случай: бездомную собаку избили и бросили в общественный туалет. Когда об этом стало известно, происшествие вызвало бурное обсуждение в соцсетях.

В группе «Помощь бездомным животным в Вилейке» сообщили, что 17 августа жительница Долгиново прислала сообщение, что кто-то избил собаку и бросил ее в уличный туалет по ул. Советской. Волонтеры позвонили вилейском спасателям. Они выбыли на место происшествия и достали собаку. Увидев, что животное сильно избито, спасатели выяснили, кто это сделал. Информацию передали в местный РОВД. По информации волонтеров, сейчас проводится разбирательство. Злоумышленники могут быть привлечены к ответственности по уголовной статье за жестокое обращение с животными.

Предполагается, что живодеры не прости обидели пса, а били его молотком и сверлили дрелью. За покалеченным животным из Вилейки приехали волонтеры, чтобы забрать собаку и отвезти ее к ветеринарам в райцентр. Пса назвали Богданом и через интернет собрали 200 рублей на его лечение и содержание.

Пса назвали Богданом. Фото: vk.com/vilcat

Пса назвали Богданом. Фото: vk.com/vilcat

Оказалось, что это не обычный пес, а с историей. Собака пришла в Долгиново в начале июля вместе с католическим паломничеством, которое направлялось в Будслав. Животное осталось в деревне, и волонетры размещали его фото в поисках хозяев. А затем узнали, что с ним случилась такая беда.

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