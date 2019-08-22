Подростки в Минске воровали сим-карты и брали на них микро-кредиты

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С помощью мобильных телефонов группа столичных подростков воровала деньги. Схема, о которой многие еще явно не слышали, такова. После уроков в школе 17-летний парень выходил на улицу и просил прохожих дать ему позвонить со своих сотовых телефонов. Будто бы разговаривая, подросток на самом деле незаметно вытаскивал сим-карты с аппаратов и потом передавал их своей 16-летней подруге.

Зачем? Дело в том, что один из операторов сотовой свызи позволяет создавать на своих симках микрокредиты в размере 100 рублей. Этим и занимались подростки. Полученные деньги девушка переводила своему приятелю, чтобы тот потом отдал ей средства.

- Как признались молодые люди, они думали, что уследить за перемещением денег невозможно, поэтому и придумали преступный план, - сообщает столичный ГУВД.

За месяц жертвами юных Бонни и Клайда стали четыре человека. То есть, подростки незаконно получили 400 рублей, которые придется вернуть и понести наказание, определенное судом.