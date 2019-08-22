2019-08-22T11:03:09+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В центре Бреста нашли ящик с минами у церкви

Там ведет раскопки поисковый батальон
Павел МИЦКЕВИЧ
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В центре Бреста нашли ящик с минами у церкви. Фото: МВДВ центре Бреста нашли ящик с минами у церкви. Фото: МВД
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Во время раскопок в Бресте нашли целый ящик с минометными минами времем Второй мировой войны. Это произошло на территории, прилегающей к храму православного Свято-Симеоновского Кафедрального Собора. Там уже около месяца ведет раскопки поисковый батальон войсковой части 28443, чтобы поднять из земли останки павших воинов. С начала работ поисковики достали уже свыше двухсот костных останков, - сообщила пресс-служба МВД в Telegram.

И вот по номеру 102 в милицию позвонил служащий батальона, рассказав, что на территории храма найден ящик с минометными минами. На место выехали сотрудники Ленинского РОВД и саперно-пиротехнической группы войсковой части 5526. Опасность миновала.

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