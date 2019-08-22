Минчанин разбил чужие авто из-за ссоры с девушкой и пришел с повинной

На поврежденных машинах он оставил записки о том, что компенсирует ущерб

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Эмоциональное равновесие жителя белорусской столицы так подорвала ссора с девушкой, что он не сдержался и в порыве гнева повредил несколько чужих авто. 26-летний минчанин прогуливался с подругой и беседовал, но затем разговор перерос в ссору.

- Под воздействием эмоций, запрыгнул на капот стоящего рядом автомобиля и стал повреждать его, нанося удары ногой по лобовому стеклу. В последующем молодой человек переключился и на другие машины. Итогом эмоционального всплеска стали три разбитых авто, - рассказали в столичном ГУВД.

Но когда молодой человек успокоился, он понял, что натворил, и раскаялся в произошедшем. На поврежденных машинах он оставил записки о том, что компенсирует ущерб, а потом сам пришел в милицию с повинной.

Виновник оставил такие записки. Фото: ГУВД

Молодого человека раньше уже судили за хулиганство. Несмотря на его раскаяние, материалы переданы в следственные органы для дачи правовой оценки - возможно, будет возбуждено новое уголовное дело.