2019-08-22T12:46:57+03:00
Экономика
КП Беларусь

Осенью на БелАЭС завезут ядерное топливо

Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года
Павел МИЦКЕВИЧ
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Осенью на БелАЭС завезут ядерное топливоОсенью на БелАЭС завезут ядерное топливоФото: Сергей ГАПОН
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Уже совсем скоро в Беларусь привезут ядерное топливо для атомной электростанции. Это предполагается сделать ближайшей осенью, рассказал 22 августа заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк в Островце.

А в начале 2020 года Беларусь примет миссию МАГАТЭ по комплексному рассмотрению ядерной инфраструктуры, передает БелаПАН.

Напомним, приоритетные задачи БелАЭС на ближайшие время - завершение процесса лицензирования эксплуатации энергоблока №1, завоз ядерного топлива на площадку атомной станции, подготовка к надзору за вводом в эксплуатацию и собственно эксплуатацией АЭС, развитие государственной системы по предупреждению чрезвычайных ситуаций с учетом строительства атомной станции.

Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, второй - в 2020-м.

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