Семья на легковушке врезалась в МАЗ: четверо в больнице

Изменить размер текста: A A

В Ивацевичском районе Брестской области семья с малолетним ребенком пострадала в автокатастрофе. По предварительной информации ГАИ, днем 21 августа 36-летний житель райцентра за рулем легковушки «Форд Мондео» не справился с управлением.

Мужчина ехал по трассе Брест - Минск - граница РФ и вез в салоне свою семью (65-летнюю и 33-летнюю женщин, а также 5-летнего мальчика). В районе деревни Чемелы водитель легковушки врезался в попутно двигавшийся грузовик МАЗ. Удар пришелся на капот, от столкновения авто выбросило в кювет.

- В результате ДТП водитель «Форда» и три его пассажира с травмами были госпитализированы в районную больницу, сообщает отдел информации и общественных связей Брестского УВД.

Водитель грузовика не пострадал, проводится проверка.