2019-08-22T15:17:54+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Семья на легковушке врезалась в МАЗ: четверо в больнице

В ДТП пострадал 5-летний ребенок
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Семья на легковушке врезалась в МАЗ. Фото: УВДСемья на легковушке врезалась в МАЗ. Фото: УВД
Изменить размер текста:

В Ивацевичском районе Брестской области семья с малолетним ребенком пострадала в автокатастрофе. По предварительной информации ГАИ, днем 21 августа 36-летний житель райцентра за рулем легковушки «Форд Мондео» не справился с управлением.

Мужчина ехал по трассе Брест - Минск - граница РФ и вез в салоне свою семью (65-летнюю и 33-летнюю женщин, а также 5-летнего мальчика). В районе деревни Чемелы водитель легковушки врезался в попутно двигавшийся грузовик МАЗ. Удар пришелся на капот, от столкновения авто выбросило в кювет.

- В результате ДТП водитель «Форда» и три его пассажира с травмами были госпитализированы в районную больницу, сообщает отдел информации и общественных связей Брестского УВД.

Водитель грузовика не пострадал, проводится проверка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минске пассажир с пистолетом напал на таксиста
Белорусы - самая неэмоциональная нация в мире. И мы мало улыбаемся. Почему?
Плата за учебники в этом году выросла на 50 копеек
В Альпах погибла 33-летняя белорусская альпинистка
Первокурсник БГУИР стал вице-чемпионом мира по японским шахматам
Как будет проходить перепись: заполнить анкету можно в интернете
Осенью на БелАЭС завезут ядерное топливо
Минчанин разбил чужие авто из-за ссоры с девушкой и пришел с повинной
В центре Бреста нашли ящик с минами у церкви
Подростки в Минске воровали сим-карты и брали на них микрокредиты
Белорусы - самая неэмоциональная нация в мире. Почему?
Собаку били молотком и бросили в уличный туалет - ее спасли
Пенсионерка упала в колодец в Миорском районе
История в одном фото: добыче белорусской нефти - 55 лет
В Калинковичах Opel на буксире сбил 5-летнего мальчика
В Австрии во время тренировки погиб белорусский паралимпиец