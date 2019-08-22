Как будет проходить перепись: заполнить анкету можно в интернете

Заполнить анкету можно будет в интернете Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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В Беларуси запустят специальный сайт переписи населения 2019 года.Таким образом, все желающие смогут заполнить опросник через интернет. Сайт будет запущен 4 октября, а уже в эту пятницу, 23 августа, заработает промосайт www.перепись.бел или www.census.by.

Заполнить анкету для переписи можно будет так. Сначала следует пройти регистрацию. Затем пользователь получит предзаполненный переписной лист, где уже будут указаны фамилия, имя, отчество, личный номер, дата и место рождения.

Дело в том, что для переписи населения будет использована база межбанковской системы идентификации, в точности данных которой можно не сомневаться.

- Останется дополнить опросник недостающей информацией: образование, место проживания, сколько людей с вами проживает и так далее, - приводит слова главы Национального статистического комитета Инны Медведевой belta.by.

Напомним, перепись населения Беларуси пройдет 4 - 30 октября 2019 года. Тем, кто не сможет самостоятельно заполнить анкету в интернете, пройти перепись помогут специалисты на стационарных участках или на дому.