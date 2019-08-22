Первокурсник БГУИР стал вице-чемпионом мира по японским шахматам

Антон Старикевич завоевал серебро на мировом первенстве по сёги в Братиславе (на фото в центре, слева - чемпион мира Хидеаки Такахаши, справа от Антона - бронзовый призер немец Томас Ляйтер). Фото: shogi.by.

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У белорусов появился очередной повод для гордости. Наш 17-летний соотечественник, студент факультета КСИС БГУИР Антон Старикевич, завоевал серебро на XX чемпионате мира по японским шахматам, прошедшем с 15 по 18 августа в Братиславе. Белорусский первокурсник пропустил вперед только 6-го дана из Японии Хидеаки Такахаши, который и стал чемпионом мира.

В столицу Словакии на мировое первенство съехалось более 100 сильнейших игроков сёги из разных стран, в том числе из Австрии, Беларуси, Германии, Польши, России, США, Франции, Японии и других. В рамках чемпионата мира в Братиславе стартовал и чемпионат Европы по сёги, где победил (уже дважды: первый раз - в 2017 году. - Ред.) третьекурсник факультета прикладной математики БГУ Винсент Танян.

Чемпион Европы Винсент Танян (слева - направо), бронзовый призер ЧЕ Антон Старикевич и Томас Ляйтер, завоевавший серебро. Фото: shogi.by.

На чемпионате Европы белорусы взяли еще одно золото – Винсент Танян, Максим Шапоров и Антон Старикевич победили в командном зачете.

Напомним, в начале прошлого года «Комсомолка» писала, как белорусы стали европейскими лидерами в японских шахматах. Началось все с того, что основатель белорусского сообщества сёги Сергей Лысенко создал секцию при минском Дворце молодежи, через которую прошли сотни игроков, многие завоевали призы на международных турнирах.

Два года назад в Минске открылся клуб сёги «Гинкаммури», где не только учатся игре в японские шахматы, участвуют в турнирах, но также весело проводят время: по пятницам все желающие смотрят и обсуждают под «чай-печеньки-плюшки» фильмы разных лет.

Напомним, сёги - культовая японская игра (еще ее называют японскими шахматами или игрой генералов), 17 ноября в Японии отмечают День сёги. У японских шахмат с обычными из общего - лишь доска, но кардинально иные правила, разнообразные японские иероглифы, нанесенные на фигуры-дощечки. Тем удивительнее, что в Беларуси эта игра не просто прижилась, а наши сёгисты стали лучшими на континенте.

Напомним, в начале года Беларусь нанесла поражение России в финале Всемирной лиги сёги: наши земляки выиграли крупнейший в мире онлайн-турнир по культовой японской игре. Следующий чемпионат мира и Европы по сёги в 2020 году пройдет в Минске.

Беларусь достойно выступила на Чемпионате мира и Европы по сёги. Фото: shogi.by.

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